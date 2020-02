Uma mulher britânica reencontrou uma cassete que gravou aos 12 anos, antes de partir para umas férias de família em Espanha. Stella Wedell levou consigo a cassete para a Costa Brava e Maiorca, em 1993, tendo-a perdido algures entre a praia e o mar.

Da mesma constavam grandes êxitos da altura, de artistas como os Pet Shop Boys, Bob Marley, Soul Asylum ou Shaggy, entre outros.

De acordo com a Sky News, a cassete foi encontrada numa praia em Fuerteventura, e recuperada pela fotógrafa Mandy Barker, em 2017.

Barker utilizou-a, mais tarde, numa exposição intitulada "Sea of Artefacts", dedicada a objetos encontrados no mar. Quando esta exposição chegou a Estocolmo, Wedell - que aí estava de férias, agora com 39 anos - reencontrou a sua cassete.

"Quando comecei a ler o alinhamento, tudo me pareceu muito familiar", explicou, comparando-a com o CD original, a partir do qual gravou a cassete.

"Lembro-me de que não gostei das duas primeiras canções no CD, porque sentia que eram demasiado velhas. Por isso, não as incluiria na cassete. É incrível pensar que uma cassete que perdi há mais de 20 anos foi encontrada", acrescentou.

Depois de ter secado a cassete, Mandy Barker restaurou-a, e descobriu que a qualidade do áudio se mantém, na sua grande maioria.

"As primeiras canções estão estragadas, mas as outras soam tão bem quanto hoje. O que mostra que o plástico, nos mares, pode durar muito tempo", afirmou.

Eis o alinhamento da cassete:

1. Somebody Dance With Me (Radio Mix) - DJ Bobo

2. Would I Lie To You? - Charles & Eddie

3. The Jungle Book Groove - Disney Cast

4. Rock With You - Inner Circle

5. Do You See The Light - Snap

6. One Love (Radio Version) - Dr Alban

7. More And More - Captain Hollywood Project

8. Oh Carolina (Radio Version) - Shaggy

9. The Key, The Secret (Glamorously Developed Edit) - Urban Cookie Collective

10. It Keeps Rainin' (Tears From My Eyes) - Bitty McLean

11. Summer Summer (Radio Edit) - Loft

12. Never Let Her Slip Away - Undercover

13. Power Of American Natives - Dance 2 Trance

14. Iron Lion Zion (7'' Mix) - Bob Marley & The Wailers

15. Sweet Harmony - The Beloved

16. Give It Up - Cut 'n' Move

17. Go West - Pet Shop Boys

18. Runaway Train - Soul Asylum

19. (I Can't Help) Falling In Love With You - UB40

20. Mr Vain - Culture Beat