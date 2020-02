Foi anunciado o lançamento de uma nova série sobre as aventuras de He-Man, um dos mais icónicos heróis do mundo da animação dos anos 80.

A série terá como título "Masters of the Universe: Revelation" e terá a sua estreia na Netflix, não tendo sido avançada a data.

O elenco que dará voz a esta nova série é luxuoso: para além de Mark Hamill, que interpretará o vilão Skeletor, também farão parte de "Masters of the Universe" nomes como Sarah Michelle Gellar, Jason Mewes, Stephen Root, Alicia Silverstone, Justin Long e o músico Henry Rollins, lenda do punk rock.

Segundo a Deadline, o foco da nova série estará nos enredos que ficaram por resolver na série original, há três décadas. A produção estará a cargo do realizador Kevin Smith, autor de "Clerks".