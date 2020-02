James Blake emitiu um comunicado onde defende a sua namorada, a atriz Jameela Jamil, acusada de sofrer de síndrome de Munchausen.

Jameela foi atacada nas redes sociais após uma entrevista no programa de televisão "Good Morning Britain", e após a publicação de um artigo no jornal "The Daily Mail", onde é sugerido que exagerou ou inventou várias doenças e acidentes.

A atriz já falou por diversas vezes, publicamente, acerca da sua experiência com a síndrome de Ehlers-Danlos e com labirintite, entre outras condições médicas.

Essas declarações têm sido, no entanto, escrutinadas ou comparadas com novos dados - como o facto de Jameela ter publicado, no Instagram, uma fotografia onde aparece a comer um snack à base de amendoins, alimento ao qual disse ser alérgica no passado.

Comparações e críticas que não caíram bem junto de James Blake: "Teria falado mais cedo sobre isto, mas a Jameela pediu-me para não o fazer", escreveu.

"É nojento ver a mulher que amo ser atacada todos os dias por coisas ridículas. Não andou a vender produtos perigosos às crianças. Não abusou de ninguém. Não atacou nenhum grupo marginalizado".

"Vocês não sabem como tem sido a vida dela, mas eu sei", acrescentou. Leia o comunicado completo de James Blake: