Robert Smith afirmou que o novo álbum dos Cure está quase pronto. O músico foi interpelado acerca do sucessor de "4:13 Dream", de 2008, na passadeira vermelha da cerimónia de entrega dos prémios NME.

O inglês, que juntamente com os Cure recebeu um prémio para melhor cabeça de cartaz, não indicou no entanto uma data de lançamento ou revelou sequer o título do disco.

"Até que esteja realmente concluído, ninguém vai acreditar em mim", brincou. "Estou à espera que saia mais que ninguém, acreditem".

Um lançamento que poderá, até, nem ser este ano: "Estou demasiado velho para garantir coisas dessas, têm que esperar para ver", disse, questionado sobre se o álbum seria lançado ainda em 2020.

Veja a entrevista completa: