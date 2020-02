O trip hip-hop Migos é a mais recente confirmação para o cartaz do MEO Sudoeste. O grupo formado por Quavo, Offset e Takeoff atuará no Palco MEO, no dia 8 de agosto.

Os norte-americanos regressam assim a Portugal, após se terem estreado no festival Super Bock Super Rock, em 2019. À Zambujeira do Mar, deverão trazer os temas de "Culture III", o seu novo álbum, que será editado a 17 de julho.

Os Migos juntam-se, assim, aos já confirmados Bad Bunny, ProfJam, Major Lazer, Ozuna, Blackbear e Melim, sendo o primeiro nome anunciado para o dia 8.

O MEO Sudoeste irá realizar-se na Herdade da Casa Branca, de 4 a 8 de agosto, com o campismo disponível a partir do dia 1 desse mês.

Os bilhetes diários e passes gerais já se encontram disponíveis em todos os locais habituais, a preços que vão dos 48 euros aos 105 euros, até ao final de março.