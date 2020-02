Justin Bieber passou esta semana pelo programa de Jimmy Fallon, para promover o seu novo álbum, "Changes", lançado esta sexta-feira.

Num momento mais humorístico, Bieber ajudou Fallon a aprender mais sobre o hóquei no gelo, o desporto mais popular no país-natal do artista, o Canadá.

No final, os dois enfrentam-se num desafio: quem marcar mais golos, ganha. Veja quem foi o vencedor: