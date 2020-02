“The Slow Rush”, o quarto álbum dos Tame Impala, acaba de chegar às lojas e aos serviços de streaming.

Em Londres, no final do ano passado, Kevin Parker, o homem por detrás da banda - que em estúdio grava todos os instrumentos, produz e mistura - falou com o Expresso.

A entrevista pode ser lida na revista E, do Expresso, amanhã, 15 de fevereiro.

Sobre o facto de, mal surgiram com o primeiro álbum “Innerspeaker” (2010), terem sido abraçados pelos fãs, comenta Kevin Parker:



“Os miúdos foram os primeiros a aceitar a banda. E isso é um ótimo sinal! Eu detestaria ser um artista que é mais amado pelos críticos do que pelos miúdos. Sobretudo os miúdos, porque eles é que absorvem a música da forma mais pura... talvez 'pura' não seja a palavra, mas sinto que, quando somos miúdos, a música é muito mais mágica. As coisas são mais turbulentas e as memórias formam-se com outro nível de força e potência”.



“Estou extremamente grato aos nossos fãs”, sublinhou Kevin Parker. “Não te consigo explicar como é que eles mudaram a minha vida. Se não os tivesse, não teria nada. E seria uma pessoa muito diferente”.



Pode ler a entrevista de Kevin Parker ao Expresso amanhã, 15 de fevereiro, na revista E.