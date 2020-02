Acaba de ser revelado o trailer da quarta temporada de uma das séries mais populares dos últimos anos.

No Dia dos Namorados, a Netflix decidiu surpreender os fãs de “Stranger Things” com as seguintes imagens:

Por enquanto, desconhece-se quando estreará a nova temporada de “Stranger Things”, que já terá começado a ser filmada, na Lituânia.