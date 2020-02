"Chega-te para lá, Rosalía - o fado é o novo flamenco". Este é o título de um artigo publicado esta sexta-feira no jornal britânico The Guardian e escrito pelo jornalista Ben Cardew, colaborador também de publicações como o site de música americano Pitchfork, o jornal espanhol El País e o inglês NME. Depois de elogiar A artista espanhola como "expoente máximo do atual revivalismo do flamenco", Cardew dedica três parágrafos a Lina Rodrigues, fadista que editou este ano o álbum "Lina_Raül Refree".

O longa-duração é produzido por Raül Refree, guitarrista e produtor de álbuns de Silvia Pérez Cruz, Lee Ranaldo, da portuguesa Luísa Sobral e, também, colaborador de Rosalía. "O duo Lina_Raül Refree criaram uma nova e arriscada abordagem a outra música tradicional, o fado: um estilo profundamente melancólico muito associado à ideia portuguesa de saudade, um termo sem tradução definido pelo estudioso Aubrey Bell como 'um desejo vago e constante de algo que não existe e não pode existir'", pode ler-se no artigo.

Cardew acrescenta que "até Madonna está a entrar na onda", referindo uma versão fado de 'Like a Virgin' que a artista partilhou nas redes sociais em 2019 e a incorporação do fado nos seus concertos. Depois de uma curta biografia de Lina Rodrigues, que editou dois álbuns de fado tradicional enquanto Carolina, o jornalista escreve: "ela quis fazer algo diferente com um estilo musical que, como ela diz, desenvolveu 'uma série de regras' ao longo do tempo".

Citando Refree, o artigo termina com a seguinte ideia: "tens de ter os dois lados: as pessoas que querem manter tudo como pensam que era no início - os puristas - e os experimentais. Não faz sentido ter um estilo musical que seja intocável". Pode ler o artigo completo aqui.