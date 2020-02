Billie Eilish deu uma entrevista ao radialista Zane Lowe, da Apple Music, na qual confessou que, durante a cerimónia dos Óscares na qual cantou, estava doente.



“Estava doente e estive mesmo mal naquela atuação”, confessou a cantora, que cantou 'Yesterday', dos Beatles, com o irmão Finneas ao piano. “Foi um lixo, uma porcaria”.



Billie Eilish revelou ainda que, ao contrário do que aconteceu nos Grammys, onde esteve rodeada de outros músicos, os Óscares foram um cenário um pouco “assustador. Ao menos nos Grammys já conhecia muitas das outras pessoas e elas já tinham ouvido falar de mim”.

Na mesma entrevista, realizada por Skype, a norte-americana falou ainda da canção 'No Time To Die', que escreveu com o irmão para a banda sonora do novo filme de James Bond.

A canção, na qual Billie Eilish trabalhou com Hans Zimmer e também Johnny Marr, ex-guitarrista dos Smiths, pode ser ouvida aqui.