O compositor francês Yann Tiersen irá regressar este ano a Portugal, para um concerto no festival EDP Cool Jazz.

Tiersen, que editou o seu último álbum, "All", em 2019, irá subir ao palco montado no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, no dia 21 de julho.

O músico junta-se assim aos anteriormente confirmados John Legend, Lionel Richie, Neneh Cherry, KOKOROKO e Herbie Hancock no cartaz do festival.

Os bilhetes para o concerto de Yann Tiersen já se encontram disponíveis nos locais habituais, a preços que vão dos 25 euros aos 50 euros.