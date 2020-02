O rapper Slowthai, que em agosto atua no Vodafone Paredes de Coura, teve uma noite agridoce ontem, 12 de fevereiro, na entrega dos prémios do NME, em Londres.

Ao receber o prémio de Herói do Ano, uma categoria votada pelo público, o inglês terá tentado assediar a apresentadora Katherine Ryan. Chamado à atenção por alguém no público, Slowthai acusou essa pessoa de lhe estragar o discurso e atirou o microfone para a plateia. O microfone foi arremessado de volta para o palco, com um copo.

Slowthai acabaria por saltar para o meio do público, para confrontar o seu “crítico”, até que um segurança o agarrou e o terá expulso do recinto.

No início da noite, o autor de “Nothing Great About Britain” havia baixado as calças e mostrado o rabo ao público, no final da interpretação do seu tema 'Deal Wiv It', com Musa Mara.

Veja aqui imagens dos dois momentos: