No passado domingo, foi entregue a Joaquin Phoenix o Óscar de Melhor Ator, pela sua prestação em "Joker".

Durante o seu discurso de agradecimento, Joaquin lembrou o irmão, River, falecido em 1993, citando um verso de uma canção escrita por este: "Run to the rescue with love and peace will follow".

A canção fazia parte do repertório dos Aleka's Attic, banda formada por Josh Greenbaum, River Phoenix e Rain Phoenix, irmã deste e de Joaquin.

De acordo com Greenbaum, em declarações à Rolling Stone, a canção terá como título 'Halo' e nunca foi gravada pela banda. "O River escreveu-a antes de nos juntarmos", contou.

Um livro editado em 2001 por Tad Friend, "Lost in Mongolia: Travels in Hollywood and Other Foreign Lands", parece confirmar estas declarações.

No livro, é relatado que, durante as filmagens de "A Caminho de Idaho", River Phoenix se juntou a Flea e a outros atores para uma jam session onde cantou as suas letras, entre as quais a mesma citada por Joaquin.