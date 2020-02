Em entrevista ao "Bill Simmons Podcast", Dave Grohl confirmou que o novo álbum dos Foo Fighters já se encontra terminado.

"Acabámos de o fazer", contou, explicando ainda o seu processo de composição.

"As melhores canções surgem em 45 minutos. E há outras... No novo disco, há um riff no qual tenho vindo a trabalhar há 25 anos. Gravei-a numa maqueta, na minha cave em Seattle", disse.

O líder dos Foo Fighters confirmou, também, que está a trabalhar num novo documentário, focado em carrinhas de digressão.

"Os Beatles andaram numa, os Guns N' Roses também, os Metallica, os U2, toda a gente teve uma carrinha. Há qualquer coisa nesses tempos, usamos [a carrinha] como um símbolo", afirmou.

"Porque é que alguém largaria tudo, o trabalho, etc., só para perseguir este sonho sem garantias de sucesso? Passas fome, sangras, adoeces, zangas-te, vais para a cadeia, mas acabas sempre no próximo concerto. Toda a gente conta a mesma história e é essa a chave do sucesso".

Recorde-se que os Foo Fighters regressam este ano a Portugal, para um concerto no Rock In Rio-Lisboa, a 21 de junho.