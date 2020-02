A banda do filme "Variações" irá atuar no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no próximo dia 11 de junho, a dois dias do 36º aniversário da morte de António Variações.

Os bilhetes para este espetáculo, cujos preços variam entre os 15 euros e os 22,5 euros, serão colocados à venda no próximo sábado, a partir das 10h.

A banda do filme "Variações" é liderada pelo ator Sérgio Praia, que interpretou o músico, e constituída por Duarte Cabaça, David Santos, Vasco Duarte e Armando Teixeira, este último também responsável pela banda-sonora do filme.