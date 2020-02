O rapper português Slow J é o mais recente nome confirmado no cartaz do Super Bock Super Rock.

O autor de “You Are Forgiven”, álbum de 2019, atua no palco principal do festival do Meco a 17 de julho.

Esta será a quarta participação de Slow J no Super Bock Super Rock, depois de concertos nas edições de 2016, 2017 e 2018 do festival.

SUPER BOCK SUPER ROCK



Herdade do Cabeço da Flauta, Meco

De 16 a 18 de julho



16 de julho

Palco Super Bock

A$AP Rocky

Rex Orange County



Palco EDP

Kevin Morby

Hinds



17 de julho

Palco Super Bock

Slow J



Palco EDP

GoldLink (palco EDP)



18 de julho

Palco Super Bock

Foals

King Gizzard & The Lizard Wizard

Kali Uchis



Palco EDP

Local Natives

The Neighbourhood

Boy Pablo



Palco Somersby

Son Lux