Rufus Wainwright é a nova confirmação para o festival Jardins do Marquês - Oeiras Valley, cuja primeira edição se realiza durante o mês de julho. Atuará no dia 7 desse mês.

O músico norte-americano, que assim regressa a Portugal após uma atuação na edição de 2013 do festival EDP Cool Jazz, que também se realizou nos Jardins do Marquês, trará consigo os temas de "Unfollow the Rules", o seu novo álbum de estúdio, a editar em abril.

Rufus junta-se, desta forma, aos anteriormente anunciados Lighthouse Family, Cat Stevens e Camané e Mário Laginha no cartaz do Jardins do Marquês - Oeiras Valley.

Os bilhetes já se encontram disponíveis nos locais habituais, a preços que vão dos 25 euros aos 50 euros.