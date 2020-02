Axl Rose voltou ao Twitter para publicar uma mensagem marcadamente política, em ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos.

O vocalista dos Guns N' Roses partilhou o seu primeiro tweet de 2020, uma fotografia de um homem com um chapéu azul onde se pode ler "tornem a Casa Branca grande outra vez", uma paródia do famoso slogan de Donald Trump, "tornem a América grande outra vez".

Ao longo dos últimos anos, Axl Rose tem sido um dos mais ferozes críticos de Trump, no meio musical.

Em dezembro de 2016, um mês após as eleições, pediu aos fãs para que destruíssem uma piñata à semelhança do atual presidente, durante um concerto na Cidade do México.

Mais tarde, em janeiro de 2018, escreveu também no Twitter que a administração Trump "é o exemplo máximo de algo que é vergonhoso".