Todd Phillips, realizador de “Joker”, encerrou este ciclo da sua vida com uma série de fotos tiradas no último dia das filmagens.

“Todas estas fotos foram tiradas no último dia das filmagens. Foi [uma sensação] agridoce - por um lado, foi ótimo termos chegado ao fim, por outro tinha sido uma experiência tão intensa e única - e de repente acaba. Que viagem foi este filme... e tudo acabou com o Joaquin [Phoenix] a subir àquele palco [nos Óscares]. Obrigado mais uma vez a todo o elenco e à equipa [do filme]. E sobretudo aos fãs, por ignorarem as polémicas e aparecerem [nas salas de cinema]”, escreveu o cineasta.

Veja aqui as fotos.