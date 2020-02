Rebecca Black foi um dos nomes mais falados de 2011, e não pelos melhores motivos. É ela a voz de 'Friday', canção que se tornou viral e que - ou derivado de - é considerada por muitos como uma das piores de sempre.

Nove anos após o lançamento de 'Friday', Rebecca Black deixou uma mensagem nas redes sociais onde confessa que se sentiu "envergonhada" aquando do lançamento e subsequente "popularidade" da canção.

"Acima de tudo, gostava de poder voltar atrás e conversar com a Rebecca de 13 anos, que se sentia incrivelmente envergonhada dela própria e com medo do mundo", escreveu.

"De conversar com a Rebecca de 15 anos, que sentia que não tinha ninguém com quem falar sobre a depressão que sentia. Com a de 17 anos, que ia para a escola só para levar com comida, juntamente com os amigos. Com a de 19 anos, à qual quase todos os produtores e compositores disseram que com ela nunca trabalhariam".

"Até à Rebecca de alguns dias, que se sentiu enojada quando se olhou ao espelho. Estou a tentar lembrar-me, cada vez mais, que cada dia é uma nova oportunidade para alterares a tua realidade e elevares o teu espírito", continuou.

"Não é uma única coisa ou uma única escolha que te definem. O tempo cura e nada é finito. É um processo que nunca é demasiado tardio de se começar. Pode parecer estranho partilhar isto, mas a honestidade sabe bem".