Os Essa Entente, banda que se destacou na música portuguesa da segunda metade dos anos 80, vão dar um concerto no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, a 29 de fevereiro, no âmbito da 8ª edição do festival Sons na Aldeia.

O grupo liderado por Paulo Riço regressa este ano, depois de alguns concertos entre 2012 e 2014. Na primeira existência, entre 1984 e 1994, participou em dois concursos do Rock Rendez Vous, entrou em várias coletâneas (a primeira das quais, "Divergências", da Ama Romanta, em 1986) e lançou um álbum, homónimo, em 1989, produzido por Manuel Faria (Trovante), do mesmo fazendo parte o sucesso 'Dança Nua'. Em 1994, faria parte do cartaz do espetáculo de homenagem a José Afonso, "Filhos da Madrugada".

O concerto de Essa Entente tem início às 22h30.

Na mesma noite atuará, às 21h30, o projeto de música eletrónica Orquestra Popular de Paio Pires. O evento começa às 21h00 com a projeção do documentário "Do Martelo ao Berbequim: Viagem à Aldeia Industrial", produzido e realizado por Rui Geada.