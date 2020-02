Os Rage Against the Machine anunciaram uma nova digressão mundial. Para além dos já anunciados concertos no festival de Coachella, nos Estados Unidos, a banda norte-americana irá percorrer várias cidades da América do Norte e Europa.

O primeiro concerto dos Rage Against the Machine após o anúncio da reunião será em El Paso, no Texas, a 26 de março. Seguem-se, no pós-Coachella (a 10 e 17 de abril), datas em locais como Oakland, Vancouver (Canadá), Chicago, Boston e Nova Iorque.

Na Europa, os Rage Against the Machine irão atuar em festivais como o de Reading e Leeds (28 e 30 de agosto), e ainda em Paris, Berlim ou Praga, com a digressão a terminar em Viena, Áustria. Neste momento, Portugal está de fora do mapa desta digressão.

Durante esta digressão, a banda irá fazer-se acompanhar pela dupla hip-hop Run the Jewels, que já colaborou com o vocalista Zack de La Rocha.

Parte dos lucros obtidos com a mesma reverterão para várias instituições de caridade das cidades por onde os Rage Against the Machine passarão.

Confira aqui todas as datas europeias:

28/8 — Leeds, Reino Unido @ Festival Reading & Leeds

30/8 — Reading, Reino Unido @ Festival Reading & Leeds

1/9 — Paris, França @ Festival Rock En Seine

4/9 — Stradbally Laois, Irlanda @ Festival Electric Picnic

6/9 — Berlim, Alemanha @ Lollapalooza

8/9 — Praga, República Checa @ O2 Arena

10/9 — Cracóvia, Polónia @ Tauron Arena

12/9 — Viena, Áustria