Autor de uma das maiores surpresas da noite dos Óscares, Eminem explicou, à revista Variety, por que razão foi à cerimónia interpretar 'Lose Yourself', canção com a qual ganhou um Óscar... em 2003.

“Pensei que, como não tive oportunidade de [atuar na altura], talvez fosse engraçado fazê-lo agora”, afirmou o rapper.

Em 2003, Eminem nem sequer acreditava que fosse possível ganhar o Óscar - de Melhor Canção Original - com 'Lose Yourself', parte da banda sonora do filme “8 Mile”.

“Achei que não tínhamos hipótese de ganhar e tínhamos acabado de apresentar a canção nos Grammys, com os Roots, umas semanas antes dos Óscares, pelo que achámos que não era boa ideia [repetir a atuação]”.



“Além disso, naquela altura, eu era mais novo e achava que uma cerimónia como aquela não seria capaz de me compreender. Mas quando soube que tinha ganho, pensei: 'que máximo!'. Isso provou-me que, afinal, os prémios eram autênticos - eu não fui e ainda assim ganhei”.

Questionado sobre se ficou desiludido por não ter recebido presencialmente o Óscar, Eminem respondeu: “Não sei. Fiquei estupefacto por ter ganho. Acho que na altura nem sabia que se podia ganhar um Óscar por uma canção e lembro-me de ficar confuso ao saber que estava nomeado”.

Veja aqui a atuação que surpreendeu a plateia dos Óscares.