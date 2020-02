Os Strokes atuaram num comício de apoio a Bernie Sanders, candidato pelo Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos.

A banda norte-americana começou o espetáculo com uma versão de 'Burning Down the House', dos Talking Heads, e ao longo do mesmo tocou 'Bad Decisions', tema presente em "The New Abnormal", o seu próximo disco - que Julian Casablancas confirmou sair no dia 10 de Abril.

O melhor momento estava, no entanto, reservado para o final: os Strokes interpretaram o clássico 'New York City Cops' rodeados por vários agentes fardados, que procuraram impedir o público de subir ao palco.

Veja o concerto completo dos Strokes (a partir dos 2:23:39) e o alinhamento:

Burning Down The House (Talking Heads)

Killing Lies

One Way Trigger

Bad Decisions

Someday

Hard To Explain

The Adults Are Talking

The Modern Age

Ize of the World

The End Has No End

You Only Live Once

New York City Cops