Há mais dois nomes confirmados no cartaz do North Music Festival, o festival que acontece no Porto em maio.

A BLITZ pode avançar que, a 22 de maio, tocam naquele evento os portugueses Moonspell, que em 2020 deverão lançar um novo álbum, e também os PAUS, que em 2019 editaram um EP e um álbum.

A 22 de maio, marcarão também presença no festival, que se realiza na Alfândega do Porto, os norte-americanos Deftones, cabeças de cartaz desse dia.

A 23 de maio, segundo dia do North Music Festival, atuam The Script, Waterboys e Sensible Soccers.

Nas próximas semanas, a organização promete anunciar mais nomes.

Os bilhetes custam, nesta primeira fase, 50 euros (um dia) e 75 euros (dois dias).

NORTH MUSIC FESTIVAL

22 e 23 de maio

Alfândega do Porto



22 de maio

Deftones

Moonspell

PAUS



23 de maio

Waterboys

Sensible Soccers

The Script

