Os Limp Bizkit são as mais recente confirmação do festival EDP Vilar de Mouros. A atuação da banda de Fred Durst acontecerá a 27 de agosto.

Este concerto, que terá lugar vinte anos depois da estreia da banda norte-americana em Portugal (no extinto festival da Ilha do Ermal, também no Minho), marcará o regresso a terras portuguesas de um dos maiores bastiões do nu metal, oito anos após uma atuação no Rock in Rio Lisboa.

Com uma carreira cuja origem remonta a meados dos anos 90 do século XX, os Limp Bizkit lançaram na viragem do milénio os seus álbuns mais sonantes: "Significant Other", em 1999, contendo o êxito 'Nookie'; "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water", em 2000, onde constam 'Rolling' e 'My Way'.

Depois de dizer adeus em 2006, a banda regressou em 2009, tendo em 'Gold Cobra', de 2011, o disco mais recente. Há vários anos que um novo álbum vem sendo adiado, tendo "Stampede of the Disco Elephants" sido considerado já o "Chinese Democracy" do rap/rock, numa alusão ao também muito protelado último longa-duração dos Guns N' Roses.



O EDP Vilar de Mouros 2020 terá lugar nos dias 27, 28 e 29 de agosto. Anteriormente, foi anunciado Iggy Pop para o último dia do evento. Os bilhetes estão à venda ao preço de €80 (passe de 3 dias) e €40 euros (entrada de um dia).