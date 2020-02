Um incêndio na Apollo Masters, fábrica de lacquer situada na Califórnia, ameaça derrubar toda a indústria do vinil.

O incêndio teve lugar no passado dia 6 de fevereiro, e destruiu totalmente a fábrica. Não houve feridos no incidente.

Segundo uma nota publicada no website oficial da Apollo Masters, os donos da fábrica não têm "certezas quanto ao futuro" e estão a "analisar todas as opções".

Ben Blackwell, co-fundador da Third Man Records, de Jack White, expressou preocupações semelhantes. "Pelo que percebo, este incêndio representa um problema para a indústria do vinil de todo o mundo", disse, em declarações à Pitchfork.

"Só existem duas fábricas de lacquer em todo o mundo, e a outra, a MDC, no Japão, já tinha problemas em lidar com a procura antes deste acontecimento", continuou.

O lacquer é a tecnologia analógica de 'cortar' o vinil, isto é, 'cravar' a música no disco de vinil.

Segundo Blackwell, uma outra empresa mostrou interesse em entrar no ramo do lacquer, sendo que a Apollo era a única fábrica que fornecia "os estiletes necessários à produção do vinil".



"Isto irá afetar toda a gente, não só a Third Man Pressing ou a Third Man Mastering, mas ainda falta perceber de que forma. Não quero ser alarmista, estou a tentar ser realista", continuou.