Os norte-americanos The Strokes acabam de anunciar o seu novo álbum.

Intitulado “The New Abnormal”, o disco sai a 10 de abril e foi produzido pelo “mago” de estúdio Rick Rubin.

O sucessor de “Comedown Machine”, de 2013, é apresentado pelo single 'At the Door'', cujo vídeo pode ser ouvido aqui:

Este é o alinhamento do álbum.



"The Adults Are Talking"

"Selfless"

"Brooklyn Bridge to Chorus"

"Bad Decisions"

"Eternal Summer"

"At the Door"

"Why Are Sundays So Depressing"

"Not the Same Anymore"

"Ode to the Mets "

Os Strokes regressam a Portugal a 11 de julho, atuando no NOS Alive, em Algés.