Bruce Dickinson sossegou os fãs: durante um espetáculo a solo intitulado "What Does This Button Do?: An Evening With Bruce Dickinson", em Bucareste, o vocalista dos Iron Maiden assegurou que a banda "nunca se irá retirar".

"Após os membros atuais da banda se reformarem, vai haver um monte de [novos] membros dos Iron Maiden. Nem sequer vamos ter de recorrer a hologramas", disse.

Dickinson mostrou-se ainda agradado com a ideia de cada membro atual da banda ser substituído por um sósia. "Gosto disso, não é uma má ideia. Depois podíamos sentarmo-nos e receber royalties sem trabalhar", afirmou.

Mas acrescentou logo depois: "Isso nunca acontecerá, porque nunca nos iremos retirar".

Recorde-se que os Iron Maiden voltam este ano a pisar solo nacional, para um concerto no Estádio Nacional, a 23 de julho, parte da digressão "Legacy of the Beast". As primeiras partes serão asseguradas pelos Within Temptation e Airbourne.