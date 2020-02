Os Sea Girls são a mais recente confirmação para o cartaz do NOS Alive. A banda britânica irá atuar no palco Sagres no dia 10 de julho.

Formados em 2015, os Sea Girls são considerados um talento emergente dentro do indie rock britânico, tendo figurado na lista "Sound of 2019", da BBC.

A banda ainda não editou para já qualquer LP, mas já conta com quatro EPs no currículo. "Under Exit Lights", o seu próximo trabalho, sairá em março.

O NOS Alive 2020 decorre nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés.

O passe de 4 dias custa 189 euros, sendo que existe um passe de 3 dias (8, 9 e 10 de julho) ao preço de 159 euros, enquanto o bilhete diário tem o preço de 69 euros.