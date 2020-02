Adele foi uma das muitas celebridades presentes nas festas pós-Óscares, ainda que tenha passado quase despercebida.

A cantora britânica esteve na festa organizada por Guy Oseary, lado a lado com Jennifer Lopez e Kim Kardashian.

Uma fonte presente nessa festa afirmou à revista People que Adele "parecia ela mesma, mas muito diferente. Linda, mas quase irreconhecível".

Uma apresentadora de televisão polaca, Kinga Rusin, conseguiu pedir a Adele uma fotografia - que mostra a cantora bastante mais magra do que aquilo que lhe era conhecido.

Recorde-se que a cantora britânica adotou, ao longo dos últimos meses, uma nova dieta que a levou a perder já cerca de 45 quilos.

Segundo o New York Times, Adele passou a seguir a risca a dieta Sirtfood, que se foca no consumo de sirtuínas - enzimas que se especializam na saúde celular e do metabolismo.