Josh Klinghoffer, que recentemente foi dispensado dos Red Hot Chili Peppers, continua a falar sobre o sucedido.

Em entrevista à Spin, o guitarrista garante que ainda adora os seus antigos companheiros.

“Adoro aqueles tipos e adoro vê-los a tocar os seus instrumentos. Adoro ouvir o Anthony [Kiedis] a cantar quando está a tentar inventar alguma coisa. Eu e o Chad [Smith, baterista] estamos sempre a rir, quando tocamos juntos. A única queixa que eu poderia ter, relativa ao tempo em que estive na banda, é que não tocávamos tanto como eu gostaria”, diz.

“Tem a ver com o tamanho da banda e com a idade [dos músicos], torna-se um pouco parecido com um negócio. Ensaias duas vezes por dia, tocas mais duas ou três horas e depois as pessoas vão buscar os filhos à escola ou assim. O miúdo de 40 anos que nunca cresceu [eu] fica: vá lá, vamos tocar todo o dia!”, confessa.

“Por isso, se me convidassem para tocar com eles outra vez, aceitava na hora”, completa Josh Klinghoffer, que saiu da banda para dar lugar a John Frusciante, que pela segunda vez na história da banda está de regresso aos Red Hot Chili Peppers.