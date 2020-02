Destiny Frasqueri, rapper norte-americana conhecida como Princess Nokia, é a nova confirmação do Vodafone Paredes de Coura.

Nascida em Nova Iorque, Princess Nokia tem ascendência porto-riquenha, é ativista feminista e já esteve em Portugal, atuando na ZDB em 2016 e no Super Bock Super Rock em 2018.

Em 2019, lançou o single 'Balenciaga', que antecipa o próximo álbum.

Princess Nokia junta-se assim a um cartaz que já tem confirmados:



Pixies

Parquet Courts

Woods

Black Country

New Road

IDLES

The Comet Is Coming

(Sandy) Alex G

Mac DeMarco

Tommy Cash

Squid

Ty Segall & Freedom Band

Yellow Days

Daughter

Floating Points (Live)

BadBadNotGood

Boy Harsher

Pinegrove

Viagra Boys

L'Impératrice

Beabadoobee

Nu Guinea (Live band)

박혜진Park Hye Jin

Slowthai

Princess Nokia