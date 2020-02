"Parasitas", o filme do sul-coreano Bong Joon Ho, fez história na cerimónia deste ano dos Óscares, ao sagrar-se vencedor do prémio para Melhor Filme.

Esta é a primeira vez que um filme asiático, e de língua oficial não inglesa, recebe o prémio mais importante da noite.

Ao receber o Óscar, Bong Joon Ho mostrou-se emocionado com a distinção, brincando também: "Obrigado, vou beber até amanhã de manhã".

A noite sorriu igualmente a Joaquin Phoenix, vencedor sem surpresa do Óscar de Melhor Ator pelo seu papel em "Joker", e a Renée Zellweger, distinguida pela interpretação enquanto Judy Garland em "Judy".

Nas categorias de actor secundário, os galardoados foram Brad Pitt, pelo papel enquanto duplo em "Era Uma Vez... Em Holywood", de Quentin Tarantino, e Laura Dern, a advogada de divórcios em "Marriage Story". Tanto Brad Pitt, de 56 anos, como Laura Dern, de 53, venceram pela primeira vez um Óscar na noite passada.

Foi uma noite de glória para Bong Joon Ho, que levou também para casa os óscares de Melhor Realizador, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Argumento Original, a meias com Han Jin Won. Já o prémio de Melhor Argumento Adaptado foi para Taika Waititi, por "Jojo Rabbit".

"Toy Story 4" foi considerado o Melhor Filme de Animação e a islandesa Hildur Guðnadóttir foi premiada com o Óscar de Melhor Banda Sonora Original, pelo seu trabalho em "Joker". Já prémio de Melhor Canção foi para 'I'm Gonna Love Me Again', de Elton John em "Rocketman".

Lista dos principais vencedores



Melhor Filme

Parasitas



Melhor Realizador

Bong Joon Ho - Parasitas



Melhor Ator

Joaquin Phoenix - Joker



Melhor Atriz

Renée Zellwegger - Judy



Melhor Ator Secundário

Brad Pitt - Era Uma Vez... Hollywood



Melhor Atriz Secundária

Laura Dern - Marriage Story



Melhor Argumento Adaptado

Taika Waititi - Jojo Rabbit



Melhor Argumento Original

Bong Joon Ho e Han Jin Won - Parasitas



Melhor Filme de Animação

Toy Story 4



Melhor Documentário

American Factory



Melhor Filme Internacional

Parasitas (Coreia do Sul)



Melhor Banda Sonora Original

Hildur Guðnadóttir (Joker)



Melhor Canção

(I’m Gonna) Love Me Again (Elton John, Rocketman)



(notícia corrigida às 13h24)