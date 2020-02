John Frusciante tocou pela primeira vez com os Red Hot Chili Peppers, desde a sua segunda saída da banda, em 2008.

O guitarrista subiu a palco com os Red Hot durante um concerto de homenagem a Andrew Burkle, filho do multimilionário Ron Burkle, falecido no início do mês.

O evento foi organizado pela Tony Hawk Foundation, criada pelo skater com o mesmo nome, e que tem como objetivo permitir o acesso dos mais jovens a parques de skate. Segundo Tony Hawk, Burkle e a sua família estavam muito envolvidos neste projeto.

No Twitter, o skater partilhou um vídeo da atuação dos Red Hot Chili Peppers, bem como uma mensagem de homenagem a Andrew Burkle.

"A sua paixão pela vida era contagiante, e o seu espírito viverá através do nosso trabalho na Tony Hawk Foundation", pode ler-se. "Um bom exemplo do magnetismo do Andrew foi dado quando este conjunto de estrelas se juntou para tocar canções do Iggy Pop".

Veja os vídeos: