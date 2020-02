Gisela João está a preparar o seu terceiro álbum. Desta feita, e de acordo com o comunicado da Sons em Trânsito, o disco será “essencialmente de originais”.

Descrito como o seu trabalho “mais pessoal e intimista” até agora, o sucessor de “Nua” (2016) revela “os dotes de compositora e letrista” de Gisela João. A artista assina também a produção do disco, ao lado de Michael League, multi-instrumentista, compositor e produtor que se notabilizou como baixista e frontman dos norte-americanos Snarky Puppy (que a 22 e 24 de março tocam no Pavilhão Carlos Lopes, no Lisboa, e no Coliseu do Porto, respetivamente).

Ainda sem título conhecido, o novo álbum de Gisela João sai na primavera e nele, segundo a Sons em Trânsito, Gisela João mantém-se “fiel à matriz do fado”

Entretanto, em entrevista ao Posto Emissor, podcast da BLITZ, Capicua revelou que voltou a escrever para Gisela João. Depois de criar uma nova versão de '(A Casa da) Mariquinhas' para o primeiro álbum da fadista, de 2013, e de escrever a letra de 'Noite de São João' para o segundo, a rapper do Porto volta ao tema da habitação no álbum a editar este ano.

“Já escrevi para a Gisela João uma versão da 'Casa da Mariquinhas', [na qual falava] da Casa da Mariquinhas no tempo da troika - estava abandonada. Agora reescrevi-a como Hostel da Mariquinhas, como estando recuperada e sendo um hostel”, revela Capicua, descrevendo a sua nova letra como repleta de ironia. Em concerto na noite de sábado em Ponta Delgada, a fadista de Barcelos interpretou a canção, que - reporta a Lusa - fala de ‘wi-fi’, dos ‘likes’, dos ‘tuk-tuk’, e das estrelas dadas aos condutores da Uber.

