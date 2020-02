Elton John venceu o segundo Óscar da sua carreira, na cerimónia que teve lugar esta madrugada, em Los Angeles.

O músico britânico levou para casa o prémio de Melhor Canção Original por '(I'm Gonna) Love Me Again', tema composto para a biopic sobre a sua vida e obra, "Rocketman".

Em palco, ao receber a estatueta das mãos de Brie Larson, Sigourney Weaver e Gal Gadot, Elton John referiu-se a esta vitória como um "sonho".

Este foi o segundo Óscar da Academia ganho por Elton John, que já havia vencido, na mesma categoria, em 1995, por 'Can You Feel The Love Tonight?', tema de "O Rei Leão".

À semelhança dos demais nomeados para Melhor Canção Original, o músico teve ainda a oportunidade de subir ao palco para interpretar este mesmo tema. Veja aqui a performance: