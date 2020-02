Miley Cyrus participou num evento de homenagem aos 50 anos de "Morrison Hotel", o quinto álbum de estúdio dos Doors.

A cantora interpretou 'Roadhouse Blues', canção presente no álbum e um dos clássicos da banda norte-americana, juntamente com o guitarrista Robby Krieger.

No evento, que se realizou em West Hollywood, também estiveram presentes o ator Dennis Quaid (que cantou 'L.A. Woman') e os Struts (que interpretaram 'Riders on the Storm').

Veja a performance de Miley Cyrus: