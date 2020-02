Billie Eilish cantou na cerimónia dos Óscares, durante a sequência In Memoriam, durante a qual são homenageados os atores, realizadores e produtores, entre outros profissionais do mundo do cinema, que partiram no último ano.

Apresentada por Steven Spielberg e acompanhada pelo irmão Finneas ao piano, Billie Eilish cantou 'Yesterday', dos Beatles. Veja aqui.