Tem lugar a partir das 22h30, hora em Portugal continental, a 92ª cerimónia de entrega dos Óscares, que premiarão o que de melhor se fez no cinema ao longo do último ano.

A música também estará representada, como sempre, através da categoria de Melhor Canção Original.

O grande candidato à vitória é Elton John, que contribuiu com '(I'm Gonna) Love Me Again' para a biopic sobre a sua vida e obra, "Rocketman". A canção foi co-escrita com o seu habitual colaborador, Bernie Taupin.

O compositor norte-americano Randy Newman será o mais forte concorrente de Elton John. Newman procurará vencer o seu terceiro Óscar, com 'I Can't Let You Throw Yourself Away', da banda-sonora de "Toy Story 4".

Diane Warren, que compôs 'I'm Standing With You' para "Um Ato de Fé", obteve com esta canção a sua 11ª nomeação.

Ao passo que Cynthia Erivo juntou uma nomeação para Melhor Atriz à de Melhor Canção Original por 'Stand Up', de "Harriet".

Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez fecham o grupo de nomeados, pela composição de 'Into the Unknown', tema de "Frozen 2 - O Reino do Gelo".

Ao longo da cerimónia, todas estas canções serão interpretadas pelos seus respetivos autores. Confira aqui os principais nomeados e todos os apresentadores.