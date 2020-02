Madonna homenageou o rapper Eminem, durante um concerto em Londres.

Em causa está o apoio de Eminem a um maior controlo das armas de fogo, nos Estados Unidos.

A cantora interpretou uma versão de 'The Sound of Silence', clássico dos Simon & Garfunkel, que foi "samplada" por Eminem em 'Darkness', um dos seus últimos singles, no qual pede um acesso mais controlado às armas.

"É isto que queremos ouvir: não armas, mas o som do silêncio", afimou Madonna durante a interpretação. Mais tarde, a cantora publicou um vídeo dessa atuação com a mensagem "obrigado, Eminem":