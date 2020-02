Numa entrevista à imprensa dos Emirados Árabes Unidos, em 2018, Axl Rose falou da forte influencia que os Queen, em particular Freddie Mercury, tiveram na sua própria banda.

Referindo-se a Freddie como o seu "melhor professor", Axl Rose afirmou que os Queen "são a melhor banda de sempre", e o vocalista destes "o maior de sempre".

"São a maior banda de sempre porque abraçaram muitos estilos diferentes", explicou. "Se eu não tivesse as letras do Freddie Mercury, às quais me agarrei em puto, não sei onde estaria".

"Ensinaram-me todos os estilos de música. Abriram-me a mente. Nunca tive melhor professor em toda a minha vida".

Essa mesma reverência levou Axl Rose e os Guns N' Roses a atuarem no concerto especial de tributo a Freddie Mercury, em 1992, após a morte do líder dos Queen.

À altura, Axl interpretou dois temas da banda britânica: 'We Will Rock You' e, juntamente com Elton John e os restantes membros dos Queen, o clássico 'Bohemian Rhapsody'.