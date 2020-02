Jennifer Lopez respondeu às críticas ao espetáculo de intervalo que deu na Super Bowl, lado a lado com Shakira.

As duas cantoras foram acusadas de terem feito uma performance "demasiado sexy", e houve quem, nas redes sociais, discutisse se Lopez e Shakira "objetificaram" as mulheres ou se as "empoderaram".

À revista Variety, Jennifer Lopez considerou essas críticas "uma palermice". "Somos artistas que são mães, que têm filhos, e que têm muita consciência do que fazem", contou.

"Fizemos um espetáculo que foi uma celebração das mulheres e da nossa cultura latina, que acho que foi muito reservado".

"Não posso sequer deixar entrar aquela facção de pessoas que querem ser negativas em relação a isso", continuou.

"A mensagem de te defenderes, de seres mulher: é isso que quero passar para as meninas. Tudo o que és, orgulha-te disso. Estou muito orgulhosa da performance".