Realiza-se este domingo, em Hollywood, Los Angeles (a partir das 22h30 em Portugal continental), a 92ª cerimónia de entrega dos Óscares da Academia, que irão premiar o que de melhor se fez em cinema ao longo do último ano.

À semelhança de anos anteriores, a cerimónia não contará com um apresentador apenas, mas com vários nomes, que se irão dividir pelas várias categorias a concurso. Timothée Chalamet, Salma Hayek, Will Ferrell, Spike Lee e Natalie Portman serão alguns dos nomes que subirão ao palco, ao longo da noite.

Confira aqui a lista completa de apresentadores:

Mahershala Ali

Utkarsh Ambudkar

Zazie Beetz

Timothée Chalamet

Olivia Colman

James Corden

Penélope Cruz

Beanie Feldstein

Will Ferrell

Jane Fonda

Josh Gad

Gal Gadot

Zack Gottsagen

Tom Hanks

Salma Hayek

Oscar Isaac

Mindy Kaling

Diane Keaton

Regina King

Shia LaBeouf

Brie Larson

Spike Lee

Julia Louis-Dreyfus

George MacKay

Rami Malek

Steve Martin

Lin-Manuel Miranda

Sandra Oh

Natalie Portman

Anthony Ramos

Keanu Reeves

Chris Rock

Ray Romano

Maya Rudolph

Mark Ruffalo

Kelly Marie Tran

Taika Waititi

Sigourney Weaver

Kristen Wiig

Rebel Wilson

Também estão previstas algumas atuações, com destaque para a presença de Billie Eilish, que recentemente venceu cinco prémios Grammy e que foi a artista escolhida para assinar o tema do próximo filme de James Bond, a estrear em abril deste ano.

Elton John irá interpretar o tema que lhe valeu uma nomeação para Melhor Canção Original, '(I'm Gonna) Love Me Again', presente na biopic sobre a sua vida e obra, "Rocketman". Esta semana, foi também confirmado que Janelle Monáe iria atuar na cerimónia.



Confira a lista de atuações confirmadas:

Cynthia Erivo - 'Stand Up', de "Harriet"

Elton John - '(I'm Gonna) Love Me Again', de "Rocketman"

Idina Menzel, Aurora, Maria Rosenberg, Willemijn Verkaik, Takako Matsu, Carmen Saenz, Lisa Stokke, Kasia Łaska, Anna Buturlina, Gisela, Gam Wichayanee - 'Into the Unknown', de "Frozen 2 - O Reino do Gelo"

Chrissy Metz - ''m Standing with You', de "Um Ato de Fé"

Randy Newman - 'I Can't Let You Throw Yourself Away', de "Toy Story 4"

Billie Eilish

Janelle Monáe

"Joker", filme sobre a personagem da DC Comics com o mesmo nome, será à partida o principal favorito à conquista dos Óscares, tendo sido nomeado para 11 categorias, incluindo as de Melhor Filme e Melhor Ator (Joaquin Phoenix). Logo atrás, surgem "O Irlandês", "1917" e "Era Uma Vez Em... Hollywood", com 10 nomeações cada.

Eis os nomeados nas principais categorias:

Melhor Filme

"Le Mans 66: O Duelo"

"O Irlandês"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Mulherzinhas"

"Marriage Story"

"1917"

"Era Uma Vez Em... Hollywood"

"Parasita"

Melhor Realizador

Martin Scorsese, "O Irlandês"

Todd Philips, "Joker"

Sam Mendes, "1917"

Quentin Tarantino, "Era Uma Vez Em... Hollywood"

Bong Joon Ho, "Parasita"

Melhor Atriz

Cynthia Erivo, "Harriet"

Scarlett Johansson, "Marriage Story"

Saorise Ronan, "Mulherzinhas"

Charlize Theron, "Bombshell: O Escândalo"

Renee Zellweger, "Judy"

Melhor Ator

Antonio Banderas, "Dor e Glória"

Leonardo DiCaprio, "Era Uma Vez Em... Hollywood"

Adam Driver, "Marriage Story"

Joaquin Phoenix, "Joker"

Jonathan Pryce, "Dois Papas"

Melhor Atriz Secundária

Kathy Bates, "O Caso de Richard Jewell"

Laura Dern, "Marriage Story"

Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

Florence Pugh, "Mulherzinhas"

Margot Robbie, "Bombshell: O Escândalo"

Melhor Ator Secundário

Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Anthony Hopkins, "Dois Papas"

Al Pacino, "O Irlandês"

Joe Pesci, "O Irlandês"

Bradd Pitt, "Era Uma Vez Em... Hollywood"

Melhor Filme de Animação

"Como Treinares o teu Dragão: O Mundo Secreto"

"J'ai Perdu Mon Corps"

"Klaus"

"Mr. Link"

"Toy Story 4"

Melhor Canção Original

'I Can’t Let You Throw Yourself Away', "Toy Story 4"

'(I’m Gonna) Love Me Again', "Rocketman"

'I’m Standing With You', "Um Ato de Fé"

'Into The Unknown', "Frozen 2 - O Reino do Gelo"

'Stand Up', "Harriet"