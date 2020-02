Um jovem norte-americano chamado Brandon encontrou uma forma de entrar para sempre no festival Rolling Loud, e com passe VIP: tatuando a pulseira do evento.

O jovem partilhou uma fotografia sua com a pulseira na mão direita e a tatuagem na mão esquerda, o que chamou a atenção da organização do festival. "Estamos sem palavras", escreveram, no Twitter.

O rapper Darnell comentou essa mesma publicação, dizendo que agora o Rolling Loud teria que o deixar entrar, merecendo imediata resposta: "para sempre".

O festival Rolling Loud, dedicado ao hip-hop, irá conhecer a sua primeira edição europeia em Portugal. De 8 a 10 de julho, passarão por Portimão nomes como A$AP Rocky, Future e Wiz Khalifa, entre muitos outros.