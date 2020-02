Os Pearl Jam partilharam um novo vídeo para 'Dance of the Clairvoyants', o seu mais recente single.

Este videoclip, que é o primeiro vídeo oficial realizado pela banda em sete anos, pega nas temáticas dos vídeos anteriores, figurando agora os membros da banda.

'Dance of the Clairvoyants' é o primeiro tema conhecido para "Gigaton", o novo álbum dos Pearl Jam, a sair no dia 27 de março.

Veja o vídeo: