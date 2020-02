Já se encontra disponível para escuta o novo álbum dos Green Day, "Father of All Motherfuckers".

Com apenas 26 minutos de duração, o 13º álbum de estúdio da banda norte-americana é, também, o mais curto da sua carreira.

Em entrevista à Rolling Stone, o vocalista e guitarrista Billie Joe Armstrong explicou que os Green Day se inspiraram na música soul editada pela Motown e por Amy Winehouse, passando-a pelo seu próprio "filtro".

"Father of All Motherfuckers" é composto por 10 faixas, entre as quais os singles 'Oh Yeah!', 'Fire, Ready, Aim' e o tema-título.

Ouça aqui "Father of All Motherfuckers":