Morreu Diego Farias, ex-guitarrista e co-fundador da banda metalcore Volumes. Tinha 27 anos.

As causas da sua morte não foram reveladas. A mesma ocorreu apenas uma semana após a sua saída da banda.

O anúncio do óbito foi dado pelo seu irmão, o vocalista Gus Farias, que havia deixado a banda em dezembro. "Não acredito que estou a escrever isto", publicou, nas redes sociais.

"Percorremos o mundo juntos, vivemos o sonho juntos. Adoro-te. Descansa em paz, maninho. Agora vives através de mim".

Também os restantes Volumes expressaram o seu pesar pela morte do ex-colega, dizendo-se "desolados" com a notícia. "Estamos a tentar lidar com e processar isto. Parece tão surreal", escreveram.

Diego Farias fez parte dos Volumes ao longo de 11 anos, tendo gravado três LPs e dois EPs com a banda. Para além de guitarrista, era também produtor, tendo trabalhado com bandas como os Chelsea Grin ou Veil of Maya.