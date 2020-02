Os Mr. Bungle deram esta semana aquele que foi o seu primeiro concerto em 20 anos, e o primeiro da sua mini-digressão de reunião.

A banda de Mike Patton, Trey Spruance e Trevor Dunn interpretou temas da sua primeira maqueta, "The Raging Wrath of the Easter Bunny", dona de uma sonoridade death / thrash metal.

Para os auxiliar nessa demanda, o trio recebeu em palco dois nomes de peso dentro da cena thrash: Scott Ian, dos Anthrax, e Dave Lombardo, dos Slayer.

Para além disso, os Mr. Bungle tocaram ainda versões de bandas como os Faith No More, também de Mike Patton, Exploited ou Circle Jerks, entre outras escolhas menos óbvias.

Veja um vídeo do concerto e o alinhamento:

Won’t You Be My Neighbor (Fred Rogers)

Anarchy Up Your Anus

Spreading the Thighs of Death

Glutton

Malfunction

Raping Your Mind

Sit There

Bungle Grind (desconhecida)

Evil Satan (c/ 'Hell Awaits', dos Slayer)

Summer Breeze (Seals & Crofts)

Eracist

Cold War (Siege)

Hypocrites (c/ 'La Cucaracha')

Speak English or Die (Stormtroopers of Death) (letra alterada para “speak Spanish or die”)

World Up My Ass (Circle Jerks)

Sudden Death (c/ 'The Real Thing', dos Faith No More)

Encore

Fuck the USA (The Exploited)