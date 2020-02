Uma semana após a edição de estreia do festival Rolling Loud na Europa, na Praia da Rocha, em Portimão, de 8 a 10 de julho, o Afro Nation apresentará no mesmo espaço um cartaz com Tory Lanez, French Montana e Wizkid, entre outros.

Está será a segunda edição do festival, prevista para os dias 17, 18 e 19 de julho. O evento tem organização a cargo da Event Horizon Entertainment, que também produz o Rolling Loud.

O evento pretende reunir os "melhores artistas de afrobeats, hip hop, r&b, dancehall e bashment" e contará, para além dos mencionados, com Aya Nakamura, Chronixx, Dadju, Diamond Platnumz, Maître Gims, Naira Marley, Afro B, Br3nya, C4 Pedro, Innoss’B, Pa Salieu, R2Bees, Sho Madjozi, Tion Wayne e Wavy The Creator.

Os passes gerais para o Afro Nation estão disponíveis a preços a partir dos 223 euros, e estão ainda disponíveis passes VIP, a 329 euros.